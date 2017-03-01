Порошенко розповів, про що поговорив з новообраним президентом Німеччини

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з новообраним президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмайєром.

Український президент розповів, про що говорив з Штайнмайєром після його обрання на нову посаду.

"З новообраним Президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмайєром обговорили загострення гуманітарної ситуації в районі Авдіївки, де російські бойовики продовжують обстрілювати цивільні об'єкти", – написав Порошенко у своєму Facebook.

Він також висловив очікування, що у березні буде продовжено дію так званого "кримського пакету" санкцій проти Росії.

Нагадаємо, з грудня 2013 до січня 2017 Франк-Вальтер Штайнмайєр був міністром закордонних справ Німеччини і на цій посаді брав участь у переговорах у так званому "нормандському форматі".



12 лютого 2017 він здобув перемогу у перегонах на посаду президента Німеччини.