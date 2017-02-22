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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Порошенко розповів про стосунки України з Білим домом

12:30, сьогодні 13 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / flickr.com

Президент України Петро Порошенко заявив, що задоволений рівнем налагодження діалогу з Адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Про це він повідомив під час промови на оперативних зборах ЗСУ у Києві.

"В даний час я задоволений тим, як наводяться мости і налагоджується наш діалог з новою американською Адміністрацією", – сказав він.

Читайте також: На Україну можуть напасти російські військові з Придністров'я, – Порошенко

До слова, 22 лютого у Києві відбувся Марш Гідності, учасники якого запропонували проголосувати за імпічмент президента та перезавантажити владу.

Теги: Україна Політика
Джерело: 24 Канал
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