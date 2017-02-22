Порошенко розповів про стосунки України з Білим домом

Президент України Петро Порошенко заявив, що задоволений рівнем налагодження діалогу з Адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Про це він повідомив під час промови на оперативних зборах ЗСУ у Києві.

"В даний час я задоволений тим, як наводяться мости і налагоджується наш діалог з новою американською Адміністрацією", – сказав він.

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До слова, 22 лютого у Києві відбувся Марш Гідності, учасники якого запропонували проголосувати за імпічмент президента та перезавантажити владу.