Порошенко розповів про свої очікування від суду з Росією

Президент України Петро Порошенко очікує, що Міжнародний суд ООН винесе таке рішення, яке зупинить поставки зброї на окуповану територію Донбасу.

Про це він написав у себе в Facebook.

"Ми очікуємо рішень, які зупинять поставки зброї на окуповану територію і зможуть навести порядок на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону, а також допоможуть зняти заборону на функціонування Меджлісу в АРК, дозволять припинити утиски етнічних українців та кримських татар", – написав президент.

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Нагадаємо, 6 березня у Міжнародному суді ООН, що в Гаазі, стартували слухання у справі "Україна проти Росії".