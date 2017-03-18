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Порошенко схвалив блокаду, бо втрачав контроль над ситуацією, – журналіст

15:29, сьогодні 88 Читать новость на русском
Петро Порошенко мад дві причини для офіційного введення блокади ОРДЛО
Петро Порошенко мад дві причини для офіційного введення блокади ОРДЛО / Getty Images

Президентові України Петрові Порошенку нелегко далося рішення офіційно запровадити торговельну блокаду окупованого Донбасу. Проте він все-таки пішов на такий крок, бо враховує громадську думку.

Про це в своїй статті для DT.UA пише журналіст Сергій Рахманін.

Він зазначає, що для схвалення такого рішення Порошенко керувався двома аргументами. Першою із причин є врахування громадської думки. За даними журналіста, оточення Порошенка запевняє, що він уважно стежить за реакцією населення.

Більше половини населення підтримує дії блокадників. Якщо це справді так, ігнорувати цю обставину він (президент) не міг. Він мав перехопити ініціативу, при цьому не відмовляючи собі в задоволенні жорстко розкритикувати ініціаторів блокади,
– зазначає Рахманін у своїй статті.

Окрім того, на рішення Порошенка вплинула і жвава реакція на блокаду сотень місцевих рад, помножена на фактичну відсутність в Адміністрації Президента впливу на більшість регіонів та слабкість силових органів.

"У низці регіонів голови держадміністрацій і місцевих рад або активно сприяли підтримці блокади, або негласно потурали їй, або зайняли вичікувальну позицію", – констатує журналіст.

За його даними, кілька джерел переконували, що такий розвиток подій не на жарт налякав Порошенка.

Його неспроможність контролювати ситуацію ставала очевидною. І для населення, і для Заходу. Що довше він зволікав із рішенням, то слабкішим ставав. Чим полегшував життя зовнішньому ворогу держави, тобто Росії,
– мовиться у статті.

Читайте також: Доблокувалися: чому насправді влада припинила торгівлю з Донбасом

Автор переконаний, що вдалий момент для застосування проти активістів блокади сили було втрачено.

"Залишалося одне – оголосити блокаду офіційно, про що й було прийнято рішення в ніч з 14-го на 15-е", – наголосив Рахманін.

Теги: Україна Політика Петро Порошенко Блокада Війна на Донбасі
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