19:23
23 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін освоїв нову професію. Роботи пробираються в російську медицину
Вєсті Кремля
21:21, 22 березня
Вєсті UA. Кличко напише книжку. Рок-музиканти врятують Гройсмана
Вєсті.UA
20:21, 22 березня
Земельні афери: як чиновники крадуть землю і уникають відповідальності
ЦРУ
00:20, 22 березня
Випуск новин за 17:00: Нацгвардія у Балаклії. Обшуки в будинку Мартиненка
Випуск новин
18:03, сьогодні
Про блокаду, коаліцію та аудитора НАБУ – інтерв'ю з Герасимовим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, 22 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Порошенко схвалив таємну програму розвитку Збройних сил

18:04, сьогодні 1248
Порошенко затвердив програму розвитку ЗСУ до 2020 року
Порошенко затвердив програму розвитку ЗСУ до 2020 року / Getty Images

Президент України Петро Порошенко своїм указом схвалив рішення РНБО "Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року".

Про це свідчить указ №73/2017 від 22 березня на сайті глави держави.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року (додається). Затвердити Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року (додається, таємно)", – мовиться в документі.

Зазначається, що контроль за виконанням рішення РНБО покладено на її секретаря.

Окрім того, указом Порошенка також скасовуються укази президента від 2 вересня 2013 року "Про Державну комплексну програму реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року" і від 28 квітня 2014 року "Про заходи щодо підвищення ефективності планування в секторі безпеки і оборони".

Читайте також: Справжній бойовик. Міноборони показало, як готують бійців Сил спецоперацій

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Теги: Україна Політика Збройні Сили України Петро Порошенко РНБО
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Хто стоїть за вбивством екс-депутата Держдуми Вороненкова?
ОПИТУВАННЯ
сьогодні, 13:22 Хто стоїть за вбивством екс-депутата Держдуми Вороненкова?
1307
Вибух на військових складах у Балаклії: онлайн
сьогодні, 17:35 Вибух на військових складах у Балаклії: онлайн
7811
Вибух боєприпасів у Балаклії: чому під час війни в Україні горять військові склади?
сьогодні, 19:00 Вибух боєприпасів у Балаклії: чому під час війни в Україні горять військові склади?
Інна Жолобович 679
Демонстративное убийство – доказательство того, что РФ готова к новой фазе
сьогодні, 18:17 Демонстративное убийство – доказательство того, что РФ готова к новой фазе
Михайло Подоляк 1017
сьогодні, 16:45 "...Убить как Бандеру", или Вороненков погиб как гражданин Украины
Юрій Бутусов 1259
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Готівковий курс валют 16 січня: євро коштує понад 30 гривень, долар близько
16 січня , 20:02
Курс валют на 8 лютого: долар і євро суттєво впали
8 лютого , 08:31
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук