Порошенко схвалив таємну програму розвитку Збройних сил

Президент України Петро Порошенко своїм указом схвалив рішення РНБО "Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року".

Про це свідчить указ №73/2017 від 22 березня на сайті глави держави.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року (додається). Затвердити Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року (додається, таємно)", – мовиться в документі.

Зазначається, що контроль за виконанням рішення РНБО покладено на її секретаря.

Окрім того, указом Порошенка також скасовуються укази президента від 2 вересня 2013 року "Про Державну комплексну програму реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року" і від 28 квітня 2014 року "Про заходи щодо підвищення ефективності планування в секторі безпеки і оборони".

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Указ набуває чинності з дня його опублікування.