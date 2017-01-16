Порошенко сказав Байдену, що готовий до співпраці з адміністрацією Трампа

Керівництво України сподівається на подальшу плідну співпрацю зі США при адміністрації новообраного президента Дональда Трампа і сподівається, що підтримка Києва Вашингтоном залишиться на теперішньому рівні.
Про це на сьогоднішній зустрічі з віце-президентом США Джозефом Байденом заявив Президент України Петро Порошенко.
Сьогодні ми також детально обмінялися з паном віце-президентом думками про шляхи подальшої побудови американо-українського стратегічного партнерства, ми поважаємо демократичний вибір американського народу і готові до ефективної та плідної співпраці з новою адміністрацією,
– сказав Порошенко.
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