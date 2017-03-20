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Порошенко сказав, коли запрацює новий Верховний суд

12:33, сьогодні 460 Читать новость на русском
Верховний суд України
Верховний суд України / Українське фото

Президент України Петро Порошенко заявив, що очікує на початок роботи нового складу Верховного суду вже у травні-червні цього року.

Про це він сказав під час засідання Ради регіонального розвитку у понеділок.

Очікую, що новий Верховний суд запрацює вже в травні-червні,
– зазначив Порошенко.

За його словами, цього часу цілком достатньо, щоб прийняти нове процесуальне законодавство, яке забезпечить перехід судової системи на чотириланкову.

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Теги: Україна Політика Петро Порошенко Судді Верховний суд України
Джерело: 24 Канал
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