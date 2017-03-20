Порошенко сказав, коли запрацює новий Верховний суд

Президент України Петро Порошенко заявив, що очікує на початок роботи нового складу Верховного суду вже у травні-червні цього року.
Про це він сказав під час засідання Ради регіонального розвитку у понеділок.
Очікую, що новий Верховний суд запрацює вже в травні-червні,
– зазначив Порошенко.
За його словами, цього часу цілком достатньо, щоб прийняти нове процесуальне законодавство, яке забезпечить перехід судової системи на чотириланкову.
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