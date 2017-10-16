Порошенко створює жорстку вертикаль, – експерт

Після прийняття закону про реінтеграцію Донбасу (№7163) Петро Порошенко одноосібно зможе керувати армією, СБУ, Національною гвардією та поліцією. Нацгвардія та поліція підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ, вплив на них завжди здійснювали представники "Народного фронту".

Такі повноваження у президента з'являться після створення Об'єднаного оперативного штабу, передбаченого у законопроекті, який вже пройшов перше читання.

Про це у коментарі сайту "24" заявив експерт Дмитро Снєгирьов.

Якщо раніше МВС та Нацгвардія підпорядковані Арсену Авакову з "Народного фронту". Це можна було розглядати як баланс між провладними партіями. Полк Нацгвардії "Азов" використовувався "Народним фронтом" у політичних цілях. Це врівноважувало БПП і "Народний фронт",

– вважає Снєгирьов.

Тепер президент отримає одноосібну владу над усіма військовими формуваннями в країні. Створюється жорстка президентська вертикаль.

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Незрозуміло, на яких умовах Народний фронт погодився на це,

– зазначив експерт.

Снєгирьов підкреслив, що законопроект 7163 вигідний президенту і в інших речах. Зокрема, на думку Снєгирьова, законопроект знімає персональну відповідальність з президента, як верховного головнокомандувача.

Нагадаємо, Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроект 7163, де розширюються повноваження президента. Він зможе використовувати збройні сили у мирний час та будь-де на території України.