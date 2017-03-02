Порошенко таки розмовляв нещодавно із Путіним, – підтвердження прес-служби

Президент України Петро Порошенко провів дві телефонні розмови з президентом Росії Володимиром Путіним під час загострення ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє "УНІАН" із посиланням на прес-службу глави держави.

Під час загострення ситуації на Донбасі, для того щоб зупинити постійні обстріли Авдіївки і відновити енергопостачання міста, а також, щоб звільнити заручників, зокрема Олега Сенцова, Романа Сущенка, Президент України провів дві телефонні розмови з президентом Росії,

– мовиться в коментарі прес-служби Порошенка.

Відзначається, що ці контакти відбулися в координації з європейськими партнерами по "нормандського формату".

Читайте також: Ще одного члена команди Трампа викрили на зв’язках з Росією

У прес-службі також відзначили, що через те, що розмови були безрезультатними, окремого повідомлення на сайті глави держави не було.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що нібито з початку 2017 року Порошенко і Путін говорили по-телефону 4 рази.