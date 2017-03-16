Порошенко увів в дію санкції проти російських банків

Президент Петро Порошенко увів в дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо російських банків.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Зокрема, під санкції підпадають "Сбербанк", ПАТ "ВіЕс Банк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", ПАТ "ВТБ БАНК", ПАТ "БМ БАНК".
Термін дії цих обмежувальних заходів – 1 рік.
Контроль за виконанням цього рішення Порошенко поклав на секретаря РНБО Олександра Турчинова.
Нагадаємо, ініціатором запровадження санкцій став Нацбанк. Ці санкції передбачають запобігання виведенню капіталу за межі України.