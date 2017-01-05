Порошенко відмовився від ланчу Пінчука в Давосі, – ЗМІ

Президент України Петро Порошенко не відвідає традиційний український ланч у Давосі (Швейцарія), який організовує фонд Віктора Пінчука.

Про це повідомляє LB.ua із посиланням на джерела в МЗС.

За даними видання, рішення прийнято після публікації в газеті Wall Street Journal статті Пінчука з пропозиціями щодо врегулювання конфлікту між Україною і Росією.

Президент матиме свою програму в Давосі, проте до Пінчука після статті він точно не піде,

– заявив один зі співрозмовників видання.

Зазначимо, що Пінчук щорічно під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі проводить український ланч, в ході якого обговорюються тенденції розвитку України.

Додамо, що Всесвітній економічний форум пройде 17-20 січня.

Нагадаємо, Пінчук написав статтю для видання The Wall Street Journal, в якій пропонує Україні зробити вибір і піти на "болючі компроміси" заради миру. Зокрема, відмовитися від членства в ЄС та від Криму.



В Адміністрації Президента України заявили, що компроміс за ключовими пунктами, запропонованими Віктором Пінчуком, неможливий.