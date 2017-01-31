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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ДОНАЛЬД ТРАМП БЛОКАДА АВДІЇВКА

Порошенко відповів на закиди щодо вогню з боку ЗСУ на Донбасі

17:59, сьогодні 12773 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / Getty Images

Президент України Петро Порошенко стверджує, що українські бійці мають право захищати власні позиції на Донбасі, однак вони не відкривають вогонь по терористах, які заховалися серед мирного населення.

Таку заяву він зробив під час наради з керівниками силових відомств.

"Я хотів би в першу чергу заспокоїти. Наші військовослужбовці 72-ї бригади та інших підрозділів блискуче захищають позиції, жодного наказу не відповідати на нищівний вогонь вони не отримували. Вони мають всі можливості захищати себе", – зауважив він.

Також гарант підкреслив, що "українські військові не відповідають вогнем, коли злочинці, російські бойовики розміщують артилерійські системи, танки та системи залпового вогню безпосередньо в житлових кварталах Донецька та Ясинуватої".

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Нагадаємо, через загострення ситуації у районі Авдіївки президент Петро Порошенко перервав свій візит до Німеччини.

Крім того, він доручив терміново провести засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулюванню ситуації на Донбасі. Також український лідер скликав нараду керівників силових відомств країни.

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі НАТО Петро Порошенко Зброя
Джерело: 24 Канал
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