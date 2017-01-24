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Порошенко відповів на заяви про можливу відміну санкцій проти Росії

13:00, сьогодні 568 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / ДТ

Президент України Петро Порошенко не бачить підстав для зміни позиції США щодо санкцій проти Росії.

Про це він заявив відповідаючи на запитання журналістів про заяви президента США Дональда Трампа, повідомляє Інтерфакс.

Україна отримувала дуже сильну двопартійну підтримку з боку США протягом останніх трьох років і не бачить ніяких підстав для зміни ситуації,
– сказав він.

Він додав, що й сам не проти відміни антиросійських санкцій, але лише за певних умов.

Ми будемо раді, якщо санкції з боку США і ЄС будуть зняті, якщо Росія виконає всі зобов'язання. Але Росія – агресор, Росія окупувала українську суверенну територію і анексувала Крим, брутально порушивши міжнародне право,
– додав Порошенко.

Читайте також: У Сенаті спеціальним законом можуть заборонити Трампу знімати санкції з Росії

Теги: Політика Володимир Путін Україна Санкції Петро Порошенко
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