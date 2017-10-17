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Порошенко відреагував на протести під Радою

13:45, сьогодні 1541 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / 24 Канал

Президент Петро Порошенко прокоментував протести, які у ці хвилини відбуваються під стінами Верховної Ради. За словами глави держави, правоохоронці мають не допустити повторення подій 31 серпня 2015 року, коли під Радою загинули нацгвардійці.

Про це заявив Порошенко під час зустрічі із президентом Мальти.

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Як відомо, під стінами Верховної Ради зібралось кілька тисяч активістів, які вимагають скасувати депутатську недоторканість, прийняти новий виборчий закон та створити антикорупційний суд.

"Я з розумінням ставлюся до акцій і з повагою до їх учасників", – запевнив президент.

При цьому Порошенко знайшов у протестах і позитивний момент, який його "потішив".

"Я втішений тим, що мої ініціативи знайшли такий відгук і в серцях людей і в організаторів акцій. Ще два роки тому я вніс проект змін до Конституції, які передбачали скасування депутатської недоторканності", – розповів Порошенко.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада протести Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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