Порошенко вимагає нових санкцій проти Росії

Президент України Петро Порошенко виступає за розширення санкцій протии Росії після так званої "націоналізації" проросійськими бойовиками українських підприємств на окупованих територіях Донбасу.

Про це український президент заявив під час зустрічі з Міністром закордонних та європейських справ Люксембургу Жаном Ассельборном.

Порошенко нагадав, як місяць тому Росія визнала фейкові документи так званих "ДНР" та "ЛНР", а після цього відбулося захоплення українських підприємств на тимчасово окупованих територіях, що працювали в правовому полі України, інформує прес-служба глави держави.

Після захоплення цих підприємств ми не можемо мати жодних торгівельних відносин з цими "конфіскованими" підприємствами. Ми не будемо дозволяти жодної їхньої діяльності. І просимо підтримки цих рішень, в тому числі шляхом посилення санкцій ЄС проти Російської Федерації, яка дозволила це брутальне порушення міжнародного права,

– наголосив Порошенко.

Нагадаємо, напередодні Євросоюз продовжив санкції проти Росії та бойовиків за загрозу територіальній цілісності України.