Порошенко вимагає потужніших санкцій проти Росії за визнання "паспортів" бойовиків

Президент України Петро Порошенко вважає, що потрібно посилити санкції проти Росії, яка визнала "документи" "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

З точки зору міжнародного права це вже є елементом визнання цих незаконних формувань і, де-факто, відмови від мінського процесу, оскільки ці кроки є несумісними з імплементацією мінських домовленостей. Вважаємо, що це надзвичайно тривожне явище і воно потребує рішучих дій аж до посилення санкцій,

– заявив Порошенко.

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