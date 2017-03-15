Порошенко висловився щодо подвійного громадянства

У Верховній Раді України не повинно бути народних депутатів з двома паспортами.

Про це сказав Президент України Петро Порошенко журналістам загальнонаціональних телеканалів.

"Я, як президент, не збираюся з цим миритися. Я буду робити все від мене залежне, щоб в українському парламенті були тільки українські народні депутати з українським громадянством, тому що це питання національної безпеки", – вважає глава держави.

На його думку, народний депутат або чиновник не мають права при прийнятті найважливіших державних рішень керуватися інтересами іншої держави.

Я буду робити все від мене залежне, щоб таких людей позбавляти українського громадянства. І я пишаюся тим, що з цього приводу я повну підтримку українського суспільства,

– наголосив Порошенко.

Читайте також: Ніяких дострокових виборів не буде, – Порошенко

Нагадаємо, народного депутата Андрія Артеменка можуть позбавити українського громадянства через наявність у нього паспорта ще однієї країни, якщо парламент схвалить необхідні закони.



Також відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров є громадянином трьох країн.