Порошенко вперше поговорив з Макроном: обоє за активізацію "Нормандського формату"

Президент України Петро Порошенко провів першу телефонну розмову з новообраним президентом Франції Еманюелем Макроном.

Перед запланованою на 29 травня зустріччю Макрона з Путіним Порошенко поговорив з французьким лідером про ситуацію на Донбасі.

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Президент України навів факти порушення Мінських домовленостей Росією і підтримуваними нею бойовиками,

– інформує прес-служба глави держави.

Лідери держав зійшлись на тому, що конче необхідно активізувати роботу у "Нормандському форматі".

Президенти також скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів країн "Великої Сімки" в Італії, в якій також візьме участь президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, після візиту в Німеччину і зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель Петро Порошенко анонсував, що Нормандський формат буде активно задіяний найближчим часом.