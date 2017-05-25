Порошенко вперше поговорив з Макроном: обоє за активізацію "Нормандського формату"

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Президент України Петро Порошенко провів першу телефонну розмову з новообраним президентом Франції Еманюелем Макроном.
Перед запланованою на 29 травня зустріччю Макрона з Путіним Порошенко поговорив з французьким лідером про ситуацію на Донбасі.
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Президент України навів факти порушення Мінських домовленостей Росією і підтримуваними нею бойовиками,
– інформує прес-служба глави держави.
Лідери держав зійшлись на тому, що конче необхідно активізувати роботу у "Нормандському форматі".
Президенти також скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів країн "Великої Сімки" в Італії, в якій також візьме участь президент США Дональд Трамп.
Нагадаємо, після візиту в Німеччину і зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель Петро Порошенко анонсував, що Нормандський формат буде активно задіяний найближчим часом.