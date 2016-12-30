Порошенко вручив Маккейну державний орден

Президент Петро Порошенко нагородив американського сенатора Джона Маккейна орденом Свободи.

Про це написав президент у своєму Facebook.

А сенатор Ліндсі Грем отримав орден Ярослава Мудрого за вагомий персональний внесок у зміцнення відносин між Україною та США.

"Для України дуже важливо мати традиційну двопартійну підтримку у Конгресі США. Ми сподіваємось, що ця підтримка залишатиметься і надалі у боротьбі проти російської агресії, за збереження суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України", – написав Порошенко.

Читайте також: Сенатор Маккейн обіцяє Росії "більш жорсткі санкції"