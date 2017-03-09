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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Порошенко вручив Шевченківські премії: з’явився перелік лауреатів

11:48, сьогодні 473 Читать новость на русском
Петро Порошенко з лауреатами Шевченківської премії
Петро Порошенко з лауреатами Шевченківської премії / Facebook

Сьогодні, 9 березня, з нагоди дня народження видатного українського поета та художника Тараса Шевченка, президент Петро Порошенко вручив Шевченківську премію.

Зокрема, премію отримав поет та видавець Іван Малкович, за збірку "Подорожник з новими віршами".

У номінації "Кіномистецтво" переміг режисер анімаційного кіно Степан Коваль. Його мультфільм "Йшов трамвай № 9" став першим в історії національного кінематографа, що здобув перемогу на Берлінському кінофестивалі.

Ще одним лауреатом став скульптор і художник Микола Малишко.

Лауреатом у сфері музичного мистецтва стала композиторка Богдана Фроляк, за нове осмислення поезії Шевченка.

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Теги: Україна Тарас Шевченко Література Культура Петро Порошенко Музика Кіно
Джерело: 24 Канал
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