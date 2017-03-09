Порошенко вручив Шевченківські премії: з’явився перелік лауреатів

Сьогодні, 9 березня, з нагоди дня народження видатного українського поета та художника Тараса Шевченка, президент Петро Порошенко вручив Шевченківську премію.

Зокрема, премію отримав поет та видавець Іван Малкович, за збірку "Подорожник з новими віршами".

У номінації "Кіномистецтво" переміг режисер анімаційного кіно Степан Коваль. Його мультфільм "Йшов трамвай № 9" став першим в історії національного кінематографа, що здобув перемогу на Берлінському кінофестивалі.

Ще одним лауреатом став скульптор і художник Микола Малишко.

Лауреатом у сфері музичного мистецтва стала композиторка Богдана Фроляк, за нове осмислення поезії Шевченка.

Читайте також: Шевченковий маршрут: що відвідати і подивитися у Кобзареві дні