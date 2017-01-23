Порошенко їде за кордон

У понеділок, 23 січня, Президент України Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Естонської Республіки.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
В ході візиту заплановані зустрічі Порошенка з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, прем’єр-міністром Естонської Республіки Юрі Ратасом, а також спікером Рійгікогу (Парламенту) Естонської Республіки Ейкі Нестором.
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Окрім того, відбудеться зустріч Президента України з представниками української громади Естонії.
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