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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Порошенко запровадив військово-повітряну зону над Донбасом

14:25, сьогодні 1093 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / Getty Images

Президент України Петро Порошенко вніс зміни до свого указу №12, створивши ще одну, четверту, військово-повітряну зону "Схід", що поширюється на непідконтрольні території Донеччини та Луганщини.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Нова зона проходить "по зовнішній межі прибережних вод Азовського моря шириною 12 морських миль, відлічуваних від лінії найбільшого відпливу як на материку, так і на островах, що належать Україні, до найближчої точки державного кордону України з Російською Федерацією на суші, далі по лінії державного кордону України з Російською Федерацією".

У документі зазначається, що за повітряний простір над окупованими районами Донецької та Луганської областей в межах новоствореної військової зони відповідає командування "Схід".

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Зазначимо, що до цього в указі президента позначалися лише три військово-повітряні зони – "Південь", "Центр", "Захід" та окремий військово-повітряний район. Межами зон є умовні вертикальні поверхні, що проходять по лінії державного кордону навколо та по прямих лініях всередині країни.

Теги: Україна Політика Україна-Росія Війна на Донбасі Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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