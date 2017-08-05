Порошенко затвердив новий бойовий прапор військових частин і з'єднань: фото

Військові частини (з'єднання) Збройних Сил України отримали новий зразок прапора. Відповідний указ підписав Президент України Петро Порошенко.

Документ № 209/2017 від 5 серпня "Про внесення зміни до Указу Президента України від 20 червня 2006 року № 550" з’явився на офіційному сайті українського гаранта.

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"На зміну статті 1 Указу Президента України від 20 червня 2006 року № 550 "Про опис і малюнок базового зразка Бойового Прапора військової частини (з'єднання) Збройних Сил України" затвердити нові опис і малюнок базового зразка Бойового Прапора військової частини (з'єднання) Збройних Сил України (додаються)", – зазначається в указі.

Крім того наголошується, що він набирає чинності з дня його опублікування.

В описі Бойового Прапора військової частини (з'єднання) Збройних Сил України підкреслюється, що це квадратне полотнище малинового кольору розміром 130 х 130 сантиметрів із запасом для прикріплення до древка.

На лицьовій стороні Бойового Прапора в центрі зображено емблему Збройних Сил України, вміщену на тлі золотих променів, які по три розходяться від центра між сторонами емблеми (хреста). На променях міститься зображення вінків із листя і кетягів калини, в центрі яких зображено емблему виду Збройних Сил України, до якого належить військова частина (з'єднання),

– сказано в документі.

Також вказується, що полотнище по периметру має лиштву, обшиту золотим кантом. Верхня частина лиштви містить напис "ЗА УКРАЇНУ", а нижня – напис "ЗА ЇЇ ВОЛЮ". Права та ліва частини лиштви прикрашені орнаментом у вигляді зображення листя і кетягів калини. У кутах Бойового Прапора в обшитих по периметру золотим кантом квадратах вміщено зображення прямих рівносторонніх хрестів із розбіжними сторонами.

Додамо, що на зворотній стороні Бойового Прапора у центрі міститься напис назви військової частини (з'єднання), якій вручається Бойовий Прапор.

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"Полотнище зворотної сторони Бойового Прапора прикрашено по периметру лиштвою з орнаментом у вигляді зображення листя та кетягів калини. У кутах розміщено емблему роду військ, до якого належить військова частина (з'єднання). Усі зображення та написи на полотнищі Бойового Прапора виконані золотим шитвом. Вільні сторони Бойового Прапора прикрашено золотою бахромою", – підкреслюється в указі.



Новий Бойовий Прапор військової частини (з'єднання) Збройних Сил України