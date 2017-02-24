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Порошенко заводить стару пісню: не качайте човен, Путін нападе, – експерт

17:52, сьогодні 1340 Читать новость на русском
Порошенко заявив про величезне скупчення військ РФ біля кордонів України
Порошенко заявив про величезне скупчення військ РФ біля кордонів України / GettyImages

Загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну дорівнює одному відсотку. Тому незрозуміло і прикро, що президент Петро Порошенко, коли починаються внутрішньополітичні проблеми, заводить стару пісню про головне: "не качайте човен, а то Путін нападе".

Таку думку сайту "24" висловив військовий експерт Олег Жданов.

Путін в останні півроку щосили намагається відбілити Росію і надати собі образ миротворця. Йому перекрили кисень в Сирії і в Україні йому не вигідно проводити масштабну ескалацію конфлікту. Якби Путін хотів напасти, то він би зробив це влітку 2014 року. Тоді російський президент міг сміливо їхати до самого Хрещатика. Зараз Росії нападати нічим. Ні в фінансовому, ні економічному, ні військовому плані,
– зауважив Жданов.

Коментуючи скупчення російських військ і техніки біля українських кордонів, про яку розповів Порошенко, Олег Жданов відзначив, що їх чисельність дійсно складає близько 50-60 тисяч. Однак, підкреслює експерт, Порошенко забув сказати, що ці угруповання розтягнуті вздовж 3 тисяч кілометрів нашого кордону і діляться на кілька груп.

Зокрема, за його словами, 3 тисячі російських військових перебувають в Придністров'ї. 22-24 тисячі – у Криму, 9-10 тисяч – на Донбасі, 6-8 тисяч – це Могилевська область в Білорусі біля Чернігова. 17-18 тисяч розміщені вздовж східного кордону України. Також стягнута бомбардувальна авіація – у Воронеж і під Білгород. Але вона, на думку Жданова, крім навчань, більше нічого не проводить. І навряд чи буде застосована – це, швидше за все, фактор тиску.

Європа не терпітиме другої Югославії і взагалі масштабної війни на континенті. Якщо підніметься в повітря авіація РФ, то підніметься в Польщі авіація НАТО. Росії тоді вимкнуть все: міжнародну платіжну систему SWIFT та все інше,
– підкреслив експерт.

Том, на переконання Жданова, названі Порошенком цифри кількості російського контингенту – це загалом ті війська, які дислокуються у європейській частині Росії – в Центральному, Західному і Південному округах РФ.

Що стосується військової загрози РФ з боку Придністров'я, то Олег Жданов наголосив: на цій території сконцентрований 3-тисячний контингент, з якого тільки півтори тисячі – це військовослужбовці, близько два з половиною батальйони. Вони несуть небезпеку в плані диверсійно-розвідувальної діяльності.

"Але не треба забувати, що в 2015 році Україна провела посилення кордону з Придністров'ям. При цьому в України тільки в Одеській області дислокуються три бригади (близько 9 піхотних батальйонів)", – зазначив він.

Водночас, наголошує Жданов, з політичної точки зору дуже хотілося б почути від президента відповідь, чому придністровська угруповання існує донині?

Угруповання військ РФ на території Придністров'я існує за рахунок того, що Україна надає транзит для перекидання туди російської техніки, боєприпасів, майна і особового складу. Вони їздять по нашій території, а потім ми говоримо, що вони несуть загрозу,
– підкреслив Олег Жданов.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що на Україну можуть напасти російські військові з Придністров'я. Крім того, за його словами, у безпосередній близькості до наших кордонів розгорнуті підрозділи російських збройних сил чисельністю до 50 тисяч осіб, близько 470 танків, понад 1700 бойових броньових машин, близько 390 артилерійських систем і 220 систем залпового вогню, 490 бойових літаків, сотні вертольотів, 24 бойових кораблів.

Теги: Україна Політика Україна-Росія Петро Порошенко Війна на Донбасі Володимир Путін Молдова
Джерело: 24 канал
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