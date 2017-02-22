Порошенко заявив про впевненість у надійності Лукашенка

Президент Петро Порошенко впевнений, що Олександр Лукашенко не дозволить Росії використовувати Білорусь проти України.

Про це він розповів на оперативних зборах ЗСУ.

На півночі Кремль посилює тиск на Білорусь. Хоча я впевнений, що президент Лукашенко не дозволить, про що він мені неодноразово говорив, використовувати свою територію для недружніх дій щодо нас,

– сказав Порошенко.

Такж Глава держави нагадав, що Лукашенко заборонив використовувати на території Білорусі "документи" так званих "ДЛНР".

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