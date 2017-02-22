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Порошенко заявив про впевненість у надійності Лукашенка

12:41, сьогодні 420 Читать новость на русском
Порошенко, Лукашенко та Путін
Порошенко, Лукашенко та Путін / Getty Images

Президент Петро Порошенко впевнений, що Олександр Лукашенко не дозволить Росії використовувати Білорусь проти України.

Про це він розповів на оперативних зборах ЗСУ.

На півночі Кремль посилює тиск на Білорусь. Хоча я впевнений, що президент Лукашенко не дозволить, про що він мені неодноразово говорив, використовувати свою територію для недружніх дій щодо нас,
– сказав Порошенко.

Такж Глава держави нагадав, що Лукашенко заборонив використовувати на території Білорусі "документи" так званих "ДЛНР".

Читайте також: На Україну можуть напасти російські військові з Придністров'я, – Порошенко

Теги: Петро Порошенко Україна-Росія Україна Політика Збройні Сили України Олександр Лукашенко
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