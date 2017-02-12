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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН
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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН

Порошенко заявив Штайнмаєру про свої очікування від нього

17:14, сьогодні 22 Читать новость на русском
Порошенко привітав Штайнмаєра з обранням на посаду президента Німеччини
Порошенко привітав Штайнмаєра з обранням на посаду президента Німеччини / Getty Images

Президент України Петро Порошенко привітав нового президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра з перемогою на виборах.

Про це він написав у себе в Twitter.

Сердечно вітаю Франка-Вальтера Штайнмаєра – великого друга України з обранням Федеральним президентом ФРН,
– зазначив Порошенко.

Він наголосив, що розраховує на продовження дружньої та плідної співпраці заради процвітання об'єднаної Європи – демократичної і вільної.

Нагадаємо, 12 лютого екс-міністр закордонних справ Штайнмаєр став новим президентом Німеччини.

Теги: Україна Політика Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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