Порошенко заявив Штайнмаєру про свої очікування від нього

Президент України Петро Порошенко привітав нового президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра з перемогою на виборах.
Про це він написав у себе в Twitter.
Сердечно вітаю Франка-Вальтера Штайнмаєра – великого друга України з обранням Федеральним президентом ФРН,
– зазначив Порошенко.
Він наголосив, що розраховує на продовження дружньої та плідної співпраці заради процвітання об'єднаної Європи – демократичної і вільної.
Нагадаємо, 12 лютого екс-міністр закордонних справ Штайнмаєр став новим президентом Німеччини.