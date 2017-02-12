Порошенко заявив Штайнмаєру про свої очікування від нього

Президент України Петро Порошенко привітав нового президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра з перемогою на виборах.

Про це він написав у себе в Twitter.

Сердечно вітаю Франка-Вальтера Штайнмаєра – великого друга України з обранням Федеральним президентом ФРН,

– зазначив Порошенко.

Сердечно вітаю Франка-Вальтера Штайнмайєра – великого друга України з обранням Федеральним президентом ФРН! — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 лютого 2017 р.

Він наголосив, що розраховує на продовження дружньої та плідної співпраці заради процвітання об'єднаної Європи – демократичної і вільної.

Розраховую на продовження дружньої та плідної співпраці задля процвітання об’єднаної Європи - демократичної та вільної — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 лютого 2017 р.

Нагадаємо, 12 лютого екс-міністр закордонних справ Штайнмаєр став новим президентом Німеччини.