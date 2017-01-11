Порошенко зреагував на "проукраїнське призначення" в Канаді

Президент Петро Порошенко привітав призначення українки за походженням Христя Фріланд главою Міністерства закордонних справ Канади.
Христя Фріланд – міністр закордонних справ у складі нового уряду Трюдо. Пишаємося і підтримуємо!
– написав він у Facebook.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо призначив Фріланд міністром 10 січня.
Фріланд народилася в канадському місті Піс-Рівер в провінції Альберта, але її мати, Галина Хом'як-Фріланд, є українкою за походженням.
Читайте також: Христя Фріланд – міністр Канади, яка пишається своїм походженням
Коментарі