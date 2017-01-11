Порошенко зреагував на "проукраїнське призначення" в Канаді

Президент Петро Порошенко привітав призначення українки за походженням Христя Фріланд главою Міністерства закордонних справ Канади.

Христя Фріланд – міністр закордонних справ у складі нового уряду Трюдо. Пишаємося і підтримуємо!

– написав він у Facebook.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо призначив Фріланд міністром 10 січня.

Фріланд народилася в канадському місті Піс-Рівер в провінції Альберта, але її мати, Галина Хом'як-Фріланд, є українкою за походженням.

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