Порошенко зреагував на вбивство екс-депутата Держдуми Вороненкова

Президент Петро Порошенко назвав вбивство екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова "актом державного тероризму з боку Росії".
Про це повідомив прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко.
Підступне вбивство у центрі Києва Вороненкова – це акт державного тероризму з боку Росії, яку він був змушений покинути з політичних міркувань. Явний почерк російських спецслужб, що раніше неодноразово проявлявся в різних європейських столицях,
– сказав Порошенко.
Окрім того, на думку Порошенка, диверсія у Балаклії та вбивство Вороненкова невипадково відбулися в один день.
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Нагадаємо, 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві вбили Вороненкова. Охоронець убитого екс-депутата встиг поранити ймовірного кілера. Їх обох госпіталізували.