Порошенко зробив заяву про транспортне сполучення з окупованим Донбасом

Президент України Петро Порошенко пропонує тимчасово повністю перекрити транспортне сполучення з окупованими територіями.

Про це йдеться у виступі Президента на РНБО, розміщеному на сайті глави держави.

"Пропоную Раді національної безпеки та оборони ухвалити рішення про тимчасову повну зупинку транспортного – і не лише залізничного – сполучення з окупованими територіями. Вона діятиме доти, поки окупанти не повернуть назад під юрисдикцію України вкрадені українські виробництва", – зазначається у повідомленні.

Винятком, за його словами, повинні стати лише гуманітарні вантажі.

Пропоную РНБО ухвалити рішення про тимчасову повну зупинку транспортного – і не лише залізничного – сполучення з окупованою територією — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 марта 2017 г.

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