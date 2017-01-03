Порошенко зробив заяву щодо партнерства з США

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна і надалі налаштована активно розвивати відносини стратегічного партнерства зі США.

Таку заяву він зробив у привітанні з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та США, повідомляє прес-служба АП.

Порошенко також подякував США за незмінну двопартійну підтримку України у складні часи російської агресії.

Також Глава держави відзначив, що США залишаються надійним та стратегічним партнером України як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій.

А між двома державами закладено справжнє демократичне партнерство, у рамках якого США продовжують надавати неоціненну практичну допомогу у розбудові державних інститутів, громадянського суспільства, ринкової економіки та зміцненні безпеки нашої країни,

– вважає Порошенко.