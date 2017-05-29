Порошенко звільнив з посади заступника командувача Нацгвардії

Президент України Петро Порошенко звільнив з посади заступника командувача Національної гвардії України Валерія Рудницького.

Про це свідчить відповідний указ №147/2017 на сайті глави держави.

"Звільнити Рудницького Валерія Івановича з посади заступника командувача Національної гвардії України та зарахувати його в розпорядження командувача Національної гвардії України", – мовиться в тексті указу Порошенка.

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