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Порошенку зараз дуже зручно відправити Гонтареву у відставку, – економіст

14:56, сьогодні 726 Читать новость на русском
Порошенко може зберегти свою владу, відправивши Гонтареву у відставку
Порошенко може зберегти свою владу, відправивши Гонтареву у відставку / Zn.ua

Для затвердження відставки Валерії Гонтаревої з поста глави Нацбанку потрібна політична воля Президента України Петра Порошенка.

Про це в коментарі виданню "Гордон" заявив глава Комітету економістів України Андрій Новак.

"Нинішня глава НБУ є людиною президента. Очевидно, що для нинішньої влади країни актуальним є питання самозбереження. Саме тому, прикриваючись війною, вони кажуть, що ніякі дострокові вибори нам не потрібні. Також їм необхідно відновити реальну коаліцію в парламенті. А значить, повернути фракції, які раніше звідти вийшли", – зазначив Новак.

За його словами, прогнозувати, хто може очолити НБУ замість Гонтаревої, безглуздо.

Для збереження влади Порошенка просто необхідно пожертвувати Гонтаревою. До того ж, усе, що було необхідно президенту, вона вже зробила. Більше того, Гонтарева прийняла на себе всю критику і негатив. Тепер дуже зручно відправити її у відставку. Тим більше, це дозволить суспільству випустити так звану політичну пару. Прогнозувати, хто займе місце Гонтаревої – безглуздо, бо ніякої логіки при підборі кадрів на високі посади у нас немає. На жаль, професіоналізм кандидата абсолютно не враховується, там дивляться виключно на кількість політичних квот. Особливо, якщо говорити в контексті спроб зібрати нову стару коаліцію,
– наголосив економіст.

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Він також додав, що можлива відставка Гонтаревої на економічній ситуації в Україні не позначиться.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Валерія Гонтарева прийняла рішення піти у відставку. А в якості кандидатів на посаду глави НБУ розглядають екс-прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, голову правління "Приватбанку" Олександра Шлапака і третього президента України Віктора Ющенка.

Проте в НБУ не підтверджують інформацію про відставку Гонтаревої.

Теги: Україна Політика Петро Порошенко Валерія Гонтарева НБУ
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