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Портников анонсував важку битву для українців

14:46, сьогодні 914 Читать новость на русском
Віталій Портников
Віталій Портников / ukranews.com

На українців чекає важка битва за власну історію і провести її доведеться з росіянами, які від своїх вигадок не відмовляться навіть при найліберальнішій і найдемократичнішій владі.

Таку думку висловив політолог Віталій Портников у контексті заяви президента РФ Володимира Путіна про "російську" Анну Ярославну, повідомляє Еспресо.

"Українська реакція на путінську заяву демонструє виключно те, як ми самі далеко – і швидко – відійшли від російської історичної міфології. Ми жили в контексті цього міфу не десятиліттями – століттями, вивчали його в школах і університетах, відповідали на питання на іспитах", – зазначив Портников.

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За словами політолога, в історії, яку викладали українцям, Ярослав Мудрий був "природним попередником" московських князів і російських царів, а Київська Русь – протодержавою, передоднем Московської Русі.

Таких стереотипів у сприйнятті історії в нашій свідомості ще чимало. Але реакція на висловлювання Володимира Путіна демонструє, що у суспільства починається переоцінка історичних міфів, повернення до історичної реальності, до нормальності, до того, що було насправді – а не придумано Карамзіним або Ключевським на потребу російського царського двору,
– додав Портников.

Він зазначив, що українцям потрібно виграти битву в самій Україні, на рівні освіти, науки і медіа.

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І нам належить виграти цю битву в Європі і світі в цілому – тому що інакше ми ніколи не станемо в очах іноземців самостійною країною з власним минулим і вже тому правом на власне майбутнє, а будемо виглядати лише більш-менш вдалим "варіантом Росії",
– підсумував Портников.

Нагадаємо, під час зустрічі з Президентом Емануеллем Макроном очільник РФ заявив, що відносини між Росією та Францією почалися з одруження дочки князя Київської Русі Ярослава Мудрого – Анни – із Генріхом I у 1051 році.

Теги: Україна Політика Новини Росії Історія
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