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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Портников душевно відгукнувся про величезний дар Любомира Гузара

12:52, сьогодні 404 Читать новость на русском
Любомир Гузар
Любомир Гузар / "День"

Любомир Гузар прожив неймовірне життя та зараз є патріархом для багатьох не лише у релігійному значенні цього слова, а поруч з цією людиною ти завжди почувся, немов мала дитина.

Таку думку висловив відомий журналіст і експерт Віталій Портников у відео, яке виклав на своєму Youtube-каналі.

Зокрема, він нагадав про один із останніх ефірів за життя Любомира Гузара, коли церковнослужитель разом з міністром освіти Лілією Гриневич обговорював питання освіти, дітей і майбутнього.

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"Це був непростий для нього ефір. Для літньої людини взагалі непросто перебувати у телевізійній студії. Але Любомир Гузар дуже хотів допомогти. Це взагалі було однією із головних рис його особистості – бажання допомогти людям, бажання допомогти тому, хто просив про допомогу, хто потребував допомоги", – стверджує журналіст.

За його словами, існує не так вже й людей, які пам’ятають Любомира Гузара молодим, які пам’ятають його життя під час зрілості.

Для більшості своїх сучасників він є патріархом, але не лише у релігійному, а у людському значенні. Але патріархи бувають різні – ми це знаємо з Біблії. Цей випромінював тепло, людяність, радість. І ось це бажання життя, ось ця радість життя, яку було помножено на моральний імператив, – це створювало абсолютно незвичайну та неймовірну особистість, поруч з якою ти почувався як маленька дитина, про яку обов’язково подбають. Це відчуття відповідальності, ця готовність до співчуття до кожного – це дійсно величезний дар,
– підкреслив він.

Також фахівець наголошує, що цей дар залишиться у нашій пам’яті про Блаженнійшого Любомира Гузара, залишиться у нашому уявленні про те, якими взагалі мають бути люди, якщо вони хочу хочуть, щоб світ навколо них змінювався на краще, адже зміни цього світу залежать саме від цієї людини, відкритої до кожного, хто потребує розуміння та дару радості.

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"Любомир Гузар прожив таке довге, таке неймовірне життя, і цей дар радості завжди був з ним, а отже все сторіччя, незважаючи на випробування, поневіряння, проблеми, пошуки, завжди був з нами", – підсумував Віталій Портников.

Нагадаємо, увечері 31 травня через важку недугу пішов із життя колишній голова УГКЦ Любомир Гузар. У зв'язку з такою невимовною втратою в його рідному Львові 1 червня оголошено днем жалоби.

Поховають Блаженнійшого 5 червня у Києві, проте до цього з ним попрощатися матимуть змогу і львів’яни.

Теги: Україна Любомир Гузар Культура релігія УГКЦ
Джерело: 24 Канал
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