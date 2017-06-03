21:01
3 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Нові партнери Росії. Росія обирає новий туристичний герб
Вєсті Кремля
21:38, 2 червня
Вєсті UA. Жир. Кличко викликає Сатану. Секс-символ Верховної Ради
Вєсті.UA
19:58, сьогодні
Інтелектуальний маразм: як обкрадають та перетворюють на VIP-гурток пенсіонерів НАН України
ЦРУ
08:06, 2 червня
Підсумковий випуск новин за 19:00: Марш рівності у Польщі. Зона АТО
Випуск новин
19:51, сьогодні
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Портников пояснив, чому Путін не готовий бути європейським лідером

20:08, сьогодні 486 Читать новость на русском
Президент Росії Володимир Путін
Президент Росії Володимир Путін / Gettyimages

Заклики президента РФ Володимира Путіна до європейських лідерів про співпрацю доводять, що за три роки після анексії Криму й початку війни на Донбасі позиція Кремля не змінилася.

Таку думку висловив політичний оглядач Віталій Портников в колонці для "Радіо Свобода".

Як пояснив Портником, на міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі Путін намагався представити себе як лідера сучасної країни з інноваційною економікою, однак це в нього не вийшло.

Читайте також: "Втрачене десятиліття": Путін не готовий рятувати економіку Росії, – Bloomberg

"Єдине, що заважає цій (Росії, – "24") країні – так це втручання Заходу в її внутрішню політику. Зауважте: не втручання Росії у вибори на Заході, яке Путін відкидає, а втручання Заходу в політику Росії, яке він нічим не підтверджує", – пише Портников.

За його словами, Путін бажає позбавитися від санкцій проти РФ, але припинять "гібридну війну" він не готовий.

Він (Путін, – "24") готовий зачитувати доповіді про інноваційну економіку. Але припинити "гібридну війну" й відмовитися від звинувачень на адресу Заходу – не готовий. Дозволити розвиток конкурентної демократії в самій Росії – не готовий. Долати корупцію, яка стала самою суттю його режиму – не готовий. Простіше кажучи – не готовий бути європейським лідером. Що він і сам визнає,
– відзначив Портников.

Теги: Володимир Путін Новини Росії Політика Війна на Донбасі
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
7 мільярдів для Фірташа, або яка доля може спіткати Одеський припортовий
сьогодні, 19:30 7 мільярдів для Фірташа, або яка доля може спіткати Одеський припортовий
Тетяна Мартинюк 322
Напротивагу агресору: 5 причин, чому США повинні допомагати Україні
сьогодні, 19:06 Напротивагу агресору: 5 причин, чому США повинні допомагати Україні
Блог Медіа 409
Чи варто Україні писати Путіну листи подяки?
сьогодні, 17:30 Чи варто Україні писати Путіну листи подяки?
Денис Бігус 328
Кому нужны
сьогодні, 16:16 Кому нужны "мировые расколы" и к чему они приведут
Володимир Співаковський 1042
Чому НАЗК пропускає найхимерніші декларації корумпованих політиків
сьогодні, 15:51 Чому НАЗК пропускає найхимерніші декларації корумпованих політиків
285
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
У Порошенка різко відповіли Пінчуку: компромісів не буде
 5 січня , 09:10 5
Фракцію Порошенка покидає нардеп
 23 січня , 16:32 9
На Рівненщині через бурштин застрелили селянина, – ЗМІ
 28 січня , 21:02
Переможну пісню Сальвадора Собрала заспівали українською: зворушливе відео
28 травня , 23:52
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук