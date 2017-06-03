Портников пояснив, чому Путін не готовий бути європейським лідером

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Заклики президента РФ Володимира Путіна до європейських лідерів про співпрацю доводять, що за три роки після анексії Криму й початку війни на Донбасі позиція Кремля не змінилася.
Таку думку висловив політичний оглядач Віталій Портников в колонці для "Радіо Свобода".
Як пояснив Портником, на міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі Путін намагався представити себе як лідера сучасної країни з інноваційною економікою, однак це в нього не вийшло.
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"Єдине, що заважає цій (Росії, – "24") країні – так це втручання Заходу в її внутрішню політику. Зауважте: не втручання Росії у вибори на Заході, яке Путін відкидає, а втручання Заходу в політику Росії, яке він нічим не підтверджує", – пише Портников.
За його словами, Путін бажає позбавитися від санкцій проти РФ, але припинять "гібридну війну" він не готовий.
Він (Путін, – "24") готовий зачитувати доповіді про інноваційну економіку. Але припинити "гібридну війну" й відмовитися від звинувачень на адресу Заходу – не готовий. Дозволити розвиток конкурентної демократії в самій Росії – не готовий. Долати корупцію, яка стала самою суттю його режиму – не готовий. Простіше кажучи – не готовий бути європейським лідером. Що він і сам визнає,
– відзначив Портников.