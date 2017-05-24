Портников пояснив, чому Путін і Росія називають українців фашистами

Президент Росії Володимир Путін, як і вождь СРСР Йосип Сталін, користуються одними й тими пропагандистськими прийомами.

Таку думку висловив відомий український журналіст і аналітик Віталій Портников, передає Еспресо. TV.

"Під час Другої світової війни для мільйонів радянських людей більшовизм не сильно відрізнявся від націонал-соціалізму. Люди, які пережили червоний терор, Громадянську війну, розкуркулення, Голодомор, сталінські репресії та ГУЛАГ, не надто розуміли, що може бути гірше", – вважає експерт.

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За його словами, коли Червона Армія увійшла на територію Німеччини, це була не армія визволителів, а армія месників, і вона мстилася не нацистам, а німцям.

Путін і його пропаганда постійно підміняють ідеологічне етнічним, говорять про "русскій мір", "російськомовне населення", "захист братів". Тому що, як і у Сталіна в 1941 році, у російського керівництва немає ніяких інших аргументів. І не випадково воно називає нас фашистами, щоб повністю відтворити ідеологічну схему другої світової,

– додає він.

Також журналіст підкреслює, що у цієї схеми чимало шанувальників не тільки в Росії, але і в самій Україні, по той бік лінії фронту.

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"Тому що люди на всій території колишнього Радянського Союзу буквально отруєні "Війною" – навіть якщо самі цього не усвідомлюють. Потрібно просто чітко розуміти, що всюди, де прокидається ненависть за етнічним принципом, усюди, де кров торжествує над переконаннями і законом – там пробуджується Гітлер і пробуджується Сталін", – резюмував Портников.