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Портников пояснив, як кримчани та серби стали жертвами "поїзда дружби" від Путіна

22:54, сьогодні 330 Читать новость на русском
Віталій Портников
Віталій Портников / Facebook

Інструментом нової кризи між Сербією і частково визнаним Косово послугував поїзд "Белград – Косовська – Мітровіца", який був запущений 14 січня. Метою запуску поїзда було не дати можливості Сербії стати частиною цивілізованого світу. Приблизно ті ж цілі переслідували підручні президента РФ Володимира Путіна в Криму.

Про це у своїй колонці на сайті "Крим.Реалії" написав український журналіст Віталій Портников.

Поїзд був барвисто розписаний гаслами "Косово – це Сербія" і прикрашений зображеннями сербських монастирів Косово. Його зупинили на кордоні, реальної сутички не відбулося. Але я згадав про інший поїзд – поїзд, якого ніколи не було. Поїзд, яким російська пропаганда і кримські колабораціоністи лякали населення півострова напередодні його анексії. Поїзд, в якому прямували до Сімферополя "бандерівці" з Майдану, які повинні були змусити кримчан заговорити українською і поставити замість пам'ятника Леніну монумент Бандери або Шухевича,
– зазначив він.

Портников висловив упевненість, що до сербського поїзду мали відношення співробітники російських спецслужб.

"Такого поїзда ніколи не було. А ось поїзд з Белграду в Косовську-Мітровіцу – був. І його подорож була з ентузіазмом сприйнята тією самою пропагандою, яка придумала кримський потяг. Більше того – я не сумніваюся, що саме ця пропаганда – а вірніше, співробітники російських спецслужб, які зацікавлені в дестабілізації ситуації в Сербії так само, як були зацікавлені в дестабілізації ситуації в Україні, – придумали "прикрасити" цей поїзд", – мовиться у матеріалі журналіста.

На його думку, метою акції було не дати можливості Сербії стати частиною цивілізованого світу.

Мета – підірвати позиції прем'єр-міністра Сербії Олександра Вучича, який прагне до європейської інтеграції своєї країни, не допустити примирення Сербії і Косово, зберегти самогубні симпатії до Росії в сербському суспільстві. І в кінцевому рахунку – не дати можливості Сербії стати частиною цивілізованого світу, частиною великої Європи,
– пояснив Портников.

Він зазначив, що приблизно ту ж саму мету переслідували підручні президента Росії Володимира Путіна в Криму, коли вигадували поїзд з Києва.

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Перешкодити європейській інтеграції України, не дати можливості нормально розвиватися, отруїти повітря отруйними міазмами "російської весни". Просто тоді як інструмент російської експансії були використані кримчани, зараз – косовські серби. Путіну начхати на майбутнє цих людей, на їх розчарування і нещастя. Вони – всього лише жертви під колесами його кривавого "поїзда дружби",
– резюмував Портников.

Зазначимо, що відносини між Сербією і Косово загострилася після того, як вранці 14 січня державна компанія "Залізниці Сербії" запустила потяг "Белград – Косовська-Мітровіца", на якому на 21 мові написано "Косово – це Сербія". Його довелося зупинити в місті Рашка на півдні країни через можливі провокації.

Теги: Україна Політика Україна-Росія Новини Росії Сербія Косово залізниця Анексія Криму Володимир Путін
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