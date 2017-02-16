Портников пояснив, як Росія може "вдавитися" Кримом

Впертість російських чиновників у питанні Криму може призвести до "скасування" Росії як держави.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников, повідомляють Крим Реалії.

Журналіст зазначив, що "кримський" твіт президента США Дональда Трампа означав тільки одне – санкції нікуди не зникнуть.

Російські чиновники, які стверджують, що Кремль не збирається домовлятися з Білим домом щодо повернення Україні вкраденого півострова, тільки підтверджують цей нехитрий висновок. Я теж схильний вважати, що Росія не буде торгуватися зі Сполученими Штатами через Крим. У цьому сенсі кримські санкції нагадують мені знамениту поправку Джексона-Веніка,

– додав Портников.

Журналіст пояснив, що з поправки Джексона-Веніка почалося запаморочливе цивілізаційне відставання СРСР від західного світу.

У 1974 році конгресмени запропонували обмежити торгівлю з державами, які перешкоджали еміграції і порушували права людини. Поправка була покликана вплинути на можливості виїзду радянських євреїв, яких комуністична влада на тлі зростаючого в країні антисемітизму перетворили в справжніх заручників режиму. І, між іншим, радянські керівники точно так же не збиралися торгуватися через євреїв, як нинішні російські керівники – через Крим. Євреї були радянськими громадянами, Крим – російською територією,

– зазначив він.

Журналіст додав, що прийняття суттєво наблизило терміни демонтажу Радянського Союзу . Генрі Джексон і Чарльз Венік ось уже більше чотирьох десятиліть – мої захисники і герої.

Російські чиновники явно не пам'ятають історію, інакше вони б знали, що поправку Джексона-Веніка скасували вже після того, як з політичної карти світу зникла держава, проти якого вона була спрямована. Невже хтось із цих "патріотів" хоче, щоб і Росію спіткала та ж доля? Щоб кримські санкції скасували разом з Росією?

– підсумував Портников.

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