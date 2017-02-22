Портников провів паралелі між Чуркіним і кривавим прокурором часів Сталіна

Уже колишній постпред Росії в ООН Віталій Чуркін і радянський державний діяч і дипломат Андрій Вишиньский мали багато спільного та обоє померли у Нью-Йорку під час виконання службових обов'язків.

Про це у своєму блозі "Вышинский нашего времени: памяти Виталия Чуркина", який опубліковано на сайті "24", пише відомий журналіст Віталій Портников.

Російський дипломат Віталій Чуркін виявився другим представником Кремля в ООН, який помер в Нью-Йорку під час виконання службових обов'язків. Першим був Андрій Вишинський, кривавий сталінський генеральний прокурор, який помер 22 листопада 1954 року. Як біографія Чуркіна поділяється на дві частини – до і після Путіна – і людини в цій біографії як би теж дві, так і біографія Вишинського поділяється на дві частини – до і після Сталіна,

– підкреслює автор.

На його думку, життя Чуркіна та Вишинського були схожими.

До середини 90-х це був молодий сучасний дипломат, соратник Андрія Козирєва, улюбленець журналістів. Ми тоді не знали історії про те, що саме молодий Чуркін в 1983-му "відмивав" у Вашингтоні знищений південнокорейський "Боїнг" – хоча сам він завжди це заперечував. Зате під час перебудови він був живим символом змін. Згодом у міру посилення в МЗС гвардії старого чекістського перевертня Євгена Примакова він все більше відходив на другий план. А в 2003 році його і зовсім відправили в резерв – що логічно для долі колишнього однокурсника першого єльцинського міністра Андрія Козирєва,

– зазначає журналіст.

Також відомий представник ЗМІ підкреслює, коли новий міністр Сергій Лавров відправив його на власне місце в ООН, це вже був зовсім інший Чуркін.

"Це вже був майже Вишинський. Ну що там, давайте начистоту – це було чудовисько. Чудовисько, яке не змогло впоратися з власним страхом", – наголошує експерт.

Крім того, він вважає, що ніяким дипломатом Чуркін не був через його заяви щодо Донбасу, Грузії, Сирії, які "явно були поза межею добра та зла".

Зараз все пройде за схемою Вишинського. У Чуркіна буде некролог, будуть урочистий похорон. А через кілька років про нього з презирством будуть відгукуватися навіть колишні колеги. Він теж буде співучасником – співучасником путінських злочинів проти людяності. Виходить, що Вишинський і Чуркін все своє життя працювали та рятувалися лише заради цих урочистих похоронів. Але висновок – не в цьому. Висновок – в жахливій моральній пластичності російської еліти, інтелігенції та народу. Пластичності, яка стала синонімом деградації. Страх і пристосуванство перетворили обох в чудовиськ – як і багатьох їхніх співвітчизників. І, як і багато їхніх співвітчизників, вони ніколи не робили нічого, щоб змінити страшну систему, гвинтиками якої були,

– резюмує Портников.

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