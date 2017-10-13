Портников вказав на нову доленосну деталь з турбінами Siemens у Криму

Президент концерну Siemens Джо Кезер не з'явився на зустрічі президента Росії Володимира Путіна з представниками німецького бізнесу.

Про це у блозі для "Радіо Свобода" нагадав журналіст Віталій Портников.

За його словами, відсутність президента концерну Siemens на зустрічі з Путіним теж багато про що свідчить. Портников наголосив, що ще недавно у Путіна в Німеччині не було відданішого і впливовішого лобіста, ніж Кезер.

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Те, що дійсно сталося внаслідок нелегального перевезення турбін концерну Siemens в Крим, – це краху довіри західного бізнесу до російського керівництва,

– додав журналіст.

Він пояснив, що західним бізнесменам зручна манера домовленостей з Росією, але за однієї умови.

Такий бізнес ні в якому разі не повинен привести до репутаційних втрат на Заході, до судових позовів і телевізійних розслідувань. Капітани західного бізнесу не проти жити в своїй країні за законом, а в Росії – російськими поняттями, але тільки про це ніхто не повинен знати,

– додав Портников.