Портникова номінували на престижну премію в Україні

Український журналіст Віталій Портников став номінантом на національну премію України імені Шевченка. Члени комітету цієї премії 30 січня шляхом таємного голосування визначили кращих діячів культури, які стали номінантами премії 2017 року.

Про це повідомляє прес-служба комітету.

Згідно з повідомленням, Портников і його твори "Богородиця у синагозі" і "Тюрма для янголів" увійшли до переліку номінантів, які вийшли у третій тур премії у номінації "Література, публіцистика, журналістика". У комітеті зазначають, що третій тур відбудеться 20 лютого. У ньому візьмуть участь 13 номінантів.

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Розмір грошової винагороди, яку отримують лауреати, щорічно встановлюється згідно з указом президента. У 2015 році розмір кожної премії становив 240 тисяч гривень.