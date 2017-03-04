Порушувати правила: Ріанна знялась у зухвалій фотосесії для журналу Paper

Відомий глянцевий журнал Paper опублікував обкладинку березневого випуску.
На обкладинці журналу зображена відома співачка Ріанна у зухвалому образі панк-дівчини. У співачки шалені зачіски та брутальні костюми.
Зйомка пройшла під девізом "Порушуємо правила". Знаменитість позувала у звичайному магазині за прилавком і на фоні стелажів з продуктами. Ріана навіть погодилась пофарбувати волосся у зелений колір.
Нагадаємо, що раніше Ріана отримала престижну нагороду від Гарвардського університету за її благодійну діяльність.