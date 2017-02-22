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Посадовця "Укрзалізниці" викрили на чималому хабарі

23:32, 21 лютого 791 Читать новость на русском
Отриманий хабар
Отриманий хабар / Прокуратура

Посадовця одеської філії "Укрзалізниці" викрили при одержання понад 10 тисяч доларів хабара.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури.

Посадовця затримали 21 лютого.

Посадовець вимагав та одержав 10,5 тисяч доларів США від представника підприємства за підписання дозвільної документації на підключення додаткового трансформатора для постачання електроенергії на об’єкт,
– зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Тривають першочергові слідчі дії.

Читайте також: У Києві на солідному хабарі погорів посадовець Держпраці: опублікували відео

Теги: Україна Укрзалізниця Хабар Корупція Одеса
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