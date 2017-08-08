Посеред дня пара займалася сексом на зупинці транспорту у Львові: фото, відео (18+)

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7 серпня у Львові стався безпрецедентний випадок – на вулиці Кульпарківській поблизу Львівської психіатричної лікарні чоловік і жінка здійснювали статей акт.
Про це повідомляє спільнота "Варта 1".
Зауважимо, що перехожі, які це помітили, викликали на місце інциденту правоохоронців, які забрали пару до відділку.
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Пара займалася на зупинці сексом посеред білого дня
Згодом з’ясувалося, що чоловік – пацієнт психіатричної лікарні, а жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння.
Чоловік виявився пацієнтом психлікарні
"За цим фактом поліцейські склали протокол про адміправопорушення. Чоловіка доправили у Львівську психіатричну лікарню, де він перебуває на лікуванні. Голу жінку теж госпіталізували з ознаками алкогольного сп’яніння", – розповіла речниця поліції Львова Катерина Рибій у коментарі ZIK.