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Посеред дня пара займалася сексом на зупинці транспорту у Львові: фото, відео (18+)

06:07, сьогодні 340
Пара займалася сексом на вулиці посеред дня у Львові
Пара займалася сексом на вулиці посеред дня у Львові / Соцмережі

7 серпня у Львові стався безпрецедентний випадок – на вулиці Кульпарківській поблизу Львівської психіатричної лікарні чоловік і жінка здійснювали статей акт.

Про це повідомляє спільнота "Варта 1".

Зауважимо, що перехожі, які це помітили, викликали на місце інциденту правоохоронців, які забрали пару до відділку.

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Пара займалася на зупинці сексом посеред білого дня

Згодом з’ясувалося, що чоловік – пацієнт психіатричної лікарні, а жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Псих, Львів, транспорт, секс
Чоловік виявився пацієнтом психлікарні

"За цим фактом поліцейські склали протокол про адміправопорушення. Чоловіка доправили у Львівську психіатричну лікарню, де він перебуває на лікуванні. Голу жінку теж госпіталізували з ознаками алкогольного сп’яніння", – розповіла речниця поліції Львова Катерина Рибій у коментарі ZIK.

Теги: Новини України Транспорт Кримінальні новини Секс Поліція Львів
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