Пошукові роботи на місці падіння Ту-154 – оприлюднили фото

На місці аварії російського Ту-154 тривають пошукові роботи. Рятувальники шукають тіла загиблих та уламки лайнера.
Російське видання ТАСС опублікувало фото з місця падіння літака.
Посилаючись на джерела, видання повідомляє, що рятувальники знайшли 10 тіл у районі падіння Ту-154.
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Нагадаємо, уранці 25 грудня в Чорне море впав літак Міноборони Росії Ту-154, що летів до Сирії.
На його борту перебували 84 пасажири: військовослужбовці Збройних сил Росії, артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ.
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