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Посилення американських санкцій проти Росії залежатиме від Конгресу

15:11, сьогодні 155 Читать новость на русском
Санкції проти Росії
Санкції проти Росії / Преса України

Деякі американські конгресмени, напротивагу бажанням російських політиків, виступають за посилення санкцій і навіть готують відповідний законопроект.

Російські медіа у передчутті того, що новообраний голова Білого дому незабаром анулює всі санкції, проваджені щодо Російської Федерації. Про це пише Наталія Лебідь в огляді закордонної преси "Трамп проти Трампа". Авторка цитує "Комсомольскую правду", де зазначається наступне:

У Старому і Новому Світі санкції проти Росії вводилися і пролонговувалися під тиском тієї частини американських еліт, яку уособлювала Гілларі Клінтон, але президентські перегони вона програла. Тому є переконання, що всі обмеження скасують. А якщо на майбутніх виборах в Німеччині народ скаже"ні" канцлеру ФРН Ангелі Меркель (яка вела бездумну проамериканську політику протягом всього часу свого правління), ембарго знімуть ще швидше,
– пише"КП".

Водночас із цим 10 січня стало відомо, що американські сенатори внесли на розгляд Конгресу США законопроект про можливість введення додаткових обмежувальних заходів щодо Росії через кібератаки, в яких Вашингтон звинувачує Москву. Серед авторів документу – республіканці Джон Маккейн, Ліндсі Грем, Марк Рубіо, а також демократи Бен Кардін і Роберт Менендес.

Щоправда, подальша доля такого законопроекту викликає певні занепокоєння.

Для того, щоб бути прийнятим Конгресом, йому (закону – "24") потрібні голоси демократів з превалюванням голосів республіканців, або широка підтримка з обох сторін. А для того, щоб подолати вето Трампа, законопроекту знадобляться дві третини голосів в обох палатах Конгресу,
– зазначає Інтернет-видання Vox.

Поки що не зрозуміло, наскільки вагомою може бути підтримка Конгресу цього законопроекту, додає видання. І цитує члена комітету Сенату з міжнародних відносин республіканця Джеймса Риша, котрий говорить, що "кожен зараз мусить зупинитися, перевести подих і визначитися, куди він йтиме далі, перш ніж будувати конкретні плани".

Ми знаходимося у стані перманентних змін, і це не найкращий час, аби діяти настільки серйозно, наскільки нам це пропонують,
– пише Vox.

В публікації Наталії Лебідь говориться також про те, що американський політолог Алан Ліхтман, котрий свого часу спрогнозував перемогу Трампа, нині вважає, що новообраний президент Америки вже зараз створює підстави для імпічменту. Про це повідомляє The Washington Post, йдеться у статті.

Читайте також: У Білому домі пояснили, чому не ввели санкції проти Путіна

Теги: Політика США ЗМІ Санкції Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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