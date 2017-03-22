Посол Іспанії розповів, що сталось з тими, хто воював на Донбасі проти України

У Іспанії переслідують тих громадян країни, які їздили воювати на Донбас на боці терористів.

Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні Херардо Бугайо Оттоне, передає "Укрінформ".

"Десь півтора року тому була групка цих персонажів, які брали участь з боку ОРДЛО у військових діях, і як тільки вони повернулися в Іспанію, їх відразу заарештували", – зазначив посол.

Оттоне додав, що слідству в Іспанії складно доводити у суді причетність таких людей до участь в терористичних організаціях. Адже "хтось міг просто сфотографуватися з автоматом, щоб похизуватися перед дівчиною, або возив тільки гуманітарну допомогу".

За його словами, у Іспанії одразу кримінально переслідують тих, хто повівся на російську пропаганду та поїхав воювати на Донбас на боці "ДНР" та "ЛНР".

Читайте також: Чому "гібридна" війна з Росією триває так довго

Я їх називаю ідіотами не просто, щоб вилаятися. Вони справді такі. Адже люди, які можуть прислухатися до тієї пропаганди, яку в Іспанії поширюють крайні ліві і вірити в те, що тут якась "хунта" або "фашисти" – їх ніяк, крім як ідіотами, назвати не можна,

– наголосив посол Іспанії.