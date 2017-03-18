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Посол назвав механізм, який поверне Крим Україні

14:25, сьогодні 751 Читать новость на русском
Посол України при ЄС покладає надії на світ щодо звільнення Криму
Посол України при ЄС покладає надії на світ щодо звільнення Криму / Zn.ua

Потрібно створити міжнародний переговорний механізм для звільнення з-під окупації Криму і час для цього настав.

Про це у своїй статті для Euobserver написав посол України при ЄС Микола Точицький.

"Настав час розробити і запустити міжнародний переговорний механізм для деокупації Криму заради відновлення суверенітету України над півостровом", – зазначив він.

Точицький зазначив, що Росія зобов’язана скасувати всі незаконні рішення щодо окупації Криму.

На думку посла, Євросоюз має бути готовим до активізації дипломатичного та політичного тиску на Росію. У цьому контексті Точицький зазначив, що ЄС повинен зміцнити політику санкцій, щоб показати, що він "не стоятиме осторонь і не потуратиме подальшим серйозним порушенням прав людини" в Криму.

Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб змусити Росію терміново звільнити всіх громадян України, які були незаконно затримані з політичних мотивів на території Росії або в окупованому Криму,
– написав посол України.

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Він також вважає, що зараз настав час для міжнародної спільноти знайти правильну політичну відповідь на поведінку Росії.

Теги: Україна Політика Анексія Криму Євросоюз Україна-Росія
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