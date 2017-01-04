Посол пояснив, що означає для України візит глави ОБСЄ на Донбас

Візит глави МЗС Австрії і нового голови ОБСЄ Себастьяна Курца на Донбас свідчить про те, що для нього проблема України є ключовою.

Про це в коментарі виданню "Гордон" розповів посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Візит міністра Курца на Донбас говорить про те, що для нього, як головуючого в ОБСЄ, проблема України є ключовою. Безумовно, він спробує внести свій вклад у вирішення цієї проблеми. Потрібно також мати на увазі, що Курц – це найпопулярніший на сьогодні політик Австрії. Він в цілому проєвропейський політик, підтримує ЄС. Його політична сила називається "Народна партія Австрії". Наступного року тут парламентські вибори і в цієї людини є серйозні перспективи стати новим канцлером", – розповів українських посол.

За словами Щерби, Курц підтримує покрокове послаблення санкцій проти Росії так само, як і глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

ОБСЄ не займається питаннями санкцій. Курц у свою чергу дійсно давно озвучує ідею покрокового ослаблення антиросійських санкцій в разі прогресу в реалізації мінських угод. Він говорить про це вже як мінімум рік, рівно так само, як і Штайнмаєр. Звичайно, потрібно сподіватися на краще, але австрійська традиція полягає в тому, щоб іти в мейнстрім ЄС. Курц – це талановитий і перспективний політик, але в той же час дуже обережний. Виходьте з цього. Візит Курца на Донбас – не "перемога" і не "зрада", а щире бажання принести в Україну мир,

– вважає посол України в Австрії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, який цього року є головою ОБСЄ, прибув із візитом в Україну.



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