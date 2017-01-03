Посол розповів про шанси України отримати летальну зброю від США

З приходом у США до влади нового президента і його Адміністрації шанси України отримати летальну зброю від цієї країни можуть збільшитися.

Таку думку в інтерв'ю "Укрінформу" висловив посол України в США Валерій Чалий.

Він зазначив, що раніше США не надавали Україні летальну зброю через позицію президента Барака Обами, проте з приходом Дональда Трампа "є можливість по-новому поглянути на це питання".

Щодо санкцій проти Росії, очевидно, що прагматичні республіканці, передусім у Конгресі, розуміють важливість продовження активної політики на цьому напрямі. Не думаю, що санкції, пов'язані з Кримом, будуть скасовані. А от щодо Донбасу – все залежатиме від поведінки самої Росії. Навряд чи бажання зіграти "швидку партію" з Путіним знайде результативне рішення, якщо тільки Росія повністю не виконає мінські домовленості. При цьому, можливо зросте роль інших інструментів, у тому числі надання оборонної зброї для України,

– розповів Чалий.

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